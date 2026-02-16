الإثنين 2026-02-16 09:09 ص

وكلاء السياحة: أسعار رحلات العمرة برا وجوا في رمضان ستكون مشجعة

الإثنين، 16-02-2026 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   توقع الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، بلال روبين، ارتفاع الطلب على أداء مناسك العمرة تدريجيا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، خاصة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لن يكون كبيرا مقارنة ببعض المواسم السابقة.اضافة اعلان


وقال روبين  إن الإقبال على رحلات العمرة هذا الموسم ما يزال أقل من المعتاد أو ضعيفا نسبيا حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات قوية على موسم مزدحم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة السفر لدى بعض المواطنين.

وبيّن أن عدد المعتمرين الذين غادروا الأردن لأداء مناسك العمرة منذ بداية الموسم في شهر تموز 2025 حتى منتصف شباط 2025 يقدّر بين 140 ألفا و150 ألف معتمر.

وأشار روبين إلى أن أسعار رحلات العمرة برا وجوا خلال شهر رمضان ستكون مشجّعة، موضحا أن السعر للشخص برا بالغرفة الرباعية في أوائل شهر رمضان لن يتجاوز 225 دينارا، ولن تتجاوز تكلفة السفر جوا 450 دينارا للشخص الواحد ضمن البرامج الاقتصادية.
 
 


