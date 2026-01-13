"وكلاء السياحة" تثمن قرار توحيد إجراءات المجموعات السياحية على المعابر الحدودية

وأكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية بلال روبين أن هذه القرارات تمس القطاع السياحي بشكل مباشر، وستسهم في تسريع وتيرة التعافي من آثار الأزمة الإقليمية، لما لها من أثر كبير وارتباط مباشر برؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للسياحة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز السياحة الدينية وزيادة أعدادها.
وأعربت الجمعية عن تقديرها وشكرها للحكومة ولوزارة السياحة والآثار والجهود التي بذلها وزير السياحة والآثار ومتابعته الحثيثة لمطالب الجمعية كافة، وسرعة الاستجابة، بما يسهم في تسريع إعادة دوران عجلة السياحة والتعافي، الأمر الذي سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على استثمارات مكاتب السياحة والسفر ومواردها البشرية.
وكان مجلس الوزراء قرر أمس الاثنين، توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة، أسوة بما هو معمول به على جسر الملك الحسين، والذي يتمثل بعدم اشتراط مبيتهم ليلة أخرى في المملكة.
وتضمن القرار عدم اشتراط تتابع ليالي الإقامة في المملكة، على أن لا يقل عدد ليالي المبيت عن ليلتين، لتسهيل عمل المكاتب في تنظيم رحلات السياح، خصوصا عند تعديل دوام المعابر أو إغلاقها، وبما يسهم في تمكين مكاتب السياحة والسفر الأردنية من إعداد برامج سياحية أكثر مرونة واستقرارا، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية رئيسة، خصوصا ضمن مسارات السياحة الدينية، على أن تشمل هذه الإجراءات القادمين من عرب 48.
