"وكلاء السياحة" تثمن قرار توحيد إجراءات المجموعات السياحية على المعابر الحدودية

الوكيل الإخباري- ثمنت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، قرار الحكومة القاضي بتوحيد الإجراءات الخاصة بالمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة، مؤكدة أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة إعداد البرامج السياحية وتبسيط إجراءات المجموعات السياحية، إضافة إلى زيادة أعداد السياحة الدينية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية بلال روبين أن هذه القرارات تمس القطاع السياحي بشكل مباشر، وستسهم في تسريع وتيرة التعافي من آثار الأزمة الإقليمية، لما لها من أثر كبير وارتباط مباشر برؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للسياحة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز السياحة الدينية وزيادة أعدادها.



وأعربت الجمعية عن تقديرها وشكرها للحكومة ولوزارة السياحة والآثار والجهود التي بذلها وزير السياحة والآثار ومتابعته الحثيثة لمطالب الجمعية كافة، وسرعة الاستجابة، بما يسهم في تسريع إعادة دوران عجلة السياحة والتعافي، الأمر الذي سيكون له الأثر الأكبر في الحفاظ على استثمارات مكاتب السياحة والسفر ومواردها البشرية.



وكان مجلس الوزراء قرر أمس الاثنين، توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة، أسوة بما هو معمول به على جسر الملك الحسين، والذي يتمثل بعدم اشتراط مبيتهم ليلة أخرى في المملكة.