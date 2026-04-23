"وكلاء السياحة": تراجع حجوزات الأردنيين إلى الخارج بنسبة 90%

الوكيل الإخباري- كشف أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، إبراهيم النبالي، عن تراجع حاد في حركة السياحة الصادرة من الأردن للخارج منذ بدء حرب إيران، مشيرًا إلى أنّ مبيعات البرامج السياحية (البكجات) وصلت إلى "نقطة الصفر" منذ عيد الفطر الماضي وحتى الآن.

وأكد النبالي ، أن حجم حجوزات الأردنيين للخارج شهد انخفاضاً قياسياً بنسبة بلغت 90% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.