"وكلاء السياحة" يزورون مكافحة المخدرات لتعزيز التعاون في حماية الشباب

وقال الناطق باسم الجمعية، بلال روبين، إن الجمعية أكدت دعمها الكامل لجهود مديرية مكافحة المخدرات، مشيدةً بالدور الاحترافي والإنساني الذي تقوم به في مجالات الوقاية والتوعية والمتابعة الميدانية، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها في حفظ أمن المجتمع واستقراره.
وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المستقبلية، لاسيما في مجالات التوعية المجتمعية، ودمج الرسائل التوعوية ضمن البرامج السياحية، وتعزيز دور القطاع السياحي كركيزة في المسؤولية المجتمعية.
