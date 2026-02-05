الخميس 2026-02-05 08:40 م

"وكلاء السياحة" يزورون مكافحة المخدرات لتعزيز التعاون في حماية الشباب

الوكيل الإخباري-   زار وفد من جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، الخميس، مديرية مكافحة المخدرات في إطار تعزيز التعاون المشترك والشراكة الوطنية في حماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من مخاطر آفة المخدرات.

وقال الناطق باسم الجمعية، بلال روبين، إن الجمعية أكدت دعمها الكامل لجهود مديرية مكافحة المخدرات، مشيدةً بالدور الاحترافي والإنساني الذي تقوم به في مجالات الوقاية والتوعية والمتابعة الميدانية، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها في حفظ أمن المجتمع واستقراره.


وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المستقبلية، لاسيما في مجالات التوعية المجتمعية، ودمج الرسائل التوعوية ضمن البرامج السياحية، وتعزيز دور القطاع السياحي كركيزة في المسؤولية المجتمعية.

 
 


