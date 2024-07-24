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وكلاء السياحة: 1000 معتمر أردني منذ بدء موسم العمرة

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الأربعاء، 24-07-2024 02:17 م

 

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

كشف رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد أبو غزالة أن اعداد المعتمرين الاردنيين منذ بدء موسم العمرة لم يتجاوز الـ1000 معتمر.

وقال أبو غزالة لـ"الوكيل الإخباري"، ان حوالي 800 معتمر سافروا إلى الديار المقدسة برا عبر 25 حافلة، منوها ان اعداد المعتمرين جوا لم يتجاوز الـ200 معتمر.

وبين أن الإقبال ضعيف على رحلات العمرة خلال الفترة الحالية وذلك بسبب أن الموسم في بداياته وتراجع القدرات المالية لدى الاردنيين اضافة الى الاجواء الحارة في السعودية.

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً بدء موسم العمرة بـ 14 ذي الحجة.
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