ولي العهد.. أبشري يا بلادنا حنا لها (فيديو)

ولي العهد ينشر فيديو بمناسبة مباراة النشامى ونظيره الكوري في تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/blxDducgF7— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 10, 2024
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