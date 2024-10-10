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ولي العهد.. أبشري يا بلادنا حنا لها (فيديو)

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 10-10-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد مقطع فيديو عبر "ستوري" حسابه في "إنستغرام" ضم صورا لنجوم وجماهير منتخبنا الوطني لكرة القدم، بمناسبة المباراة التي يخوضها منتخبنا الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي اليوم الخميس على ستاد عمان الدولي.

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الفيديو المنشور حمل صورا مصحوبة  بأغنية صوت الأردن الفنان عمر العبداللات "أبشري يا بلادنا حنا لها".

 

ودون سموه على الفيديو وقت إقامة المباراة عند الساعة الخامسة، مصحوبة بعلم الأردن.

 

 

 

 

 

 
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