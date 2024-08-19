ولي العهد: أحلى صباح قبل الدوام

وأرفق سمو ولي العهد تعليقا مع الصورة جاء فيه : "أحلى صباح قبل الدوام ".
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير على إشارات الغاز في عمان
-
الحكومة تنجز عددا من مستهدفات قطاع الصناعات الإبداعية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس - أسماء
-
ايقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- أسماء
-
افتتاح مدرسة جديدة في لواء المزار الشمالي
-
توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية والمستشفى التخصصي
-
التربية تدعو أولياء الأمور لتسجيل الطلبة في برنامج التعليم الاستدراكي
-
بعد مفاجأة الذهب .. رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه مجدداً ! - فيديو