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ولي العهد: أحلى صباح قبل الدوام

ولي العهد مع الأميرة ايمان بنت الحسين
ولي العهد مع الأميرة ايمان بنت الحسين
الإثنين، 19-08-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   نشر سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، صورة تجمعه مع طفلته سمو الأميرة ايمان.

وأرفق سمو ولي العهد تعليقا مع الصورة جاء فيه : "أحلى صباح قبل الدوام ".

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