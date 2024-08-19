ولي العهد: أحلى صباح قبل الدوام

الوكيل الإخباري- نشر سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، صورة تجمعه مع طفلته سمو الأميرة ايمان.



وأرفق سمو ولي العهد تعليقا مع الصورة جاء فيه : "أحلى صباح قبل الدوام ".

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