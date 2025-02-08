ولي العهد: إيمان مع الجد الغالي

-
أخبار متعلقة
-
بلدية السلط: أرشفة 30 ألف معاملة ترخيص بناء واستمرار أرشفة باقي المعاملات
-
الأردن يشارك في الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس
-
الحسين للسرطان ينظم اليوم الوطني الأول لجراحة الأعصاب
-
"أسبوع التثقيف بالسرطان" يوصي باستمرار حملات التوعية طوال العام
-
وزير الصحة يفتتح مركز صحي ذيبان وقسم العلاج الطبيعي بالفيصلية الشامل
-
عروض وتخفيضات على أسعار السلع بالاستهلاكية المدنية استعدادا لرمضان
-
مذكرتا تفاهم بين الضريبة والأطباء وأطباء الاسنان
-
الفايز: 6 مرتكزات للموقف الأردني تجاه أي مخطط يستهدف أمنه وتصفية القضية الفلسطينية