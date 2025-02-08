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ولي العهد: إيمان مع الجد الغالي

الصورة التي نشرها ولي العهد
الصورة التي نشرها ولي العهد
السبت، 08-02-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-  نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الأميرة إيمان بنت الحسين.

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وكتب ولي العهد على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام": "إيمان مع الجد الغالي".

 

 
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