الأربعاء 2026-03-11 11:26 م

ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته

الأربعاء، 11-03-2026 10:22 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، مجموعة من شباب وشابات الفوج الخامس لبرنامج "خطى الحسين"، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية.

وأشاد سموه خلال حديثه مع الشباب بمهاراتهم القيادية، والتي ساهمت باختيارهم ضمن البرنامج، مؤكدا أهمية استثمار ما يتيحه البرنامج من فرص للتعلم والتطوير وتسخير المهارات المكتسبة لخدمة الأردن.


وأكد سمو ولي العهد أن الأردن، بقوة شعبه ومؤسساته، قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية الحالية، مشيدا بدور نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون استقراره.


كما تناول اللقاء عددا من القضايا التي تهم الشباب، إذ استمع سموه إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تعزيز دورهم في التنمية وخدمة المجتمع.


وتناول سمو ولي العهد والحضور وجبة الإفطار بعد أداء صلاة المغرب جماعة.

 
 


ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته

