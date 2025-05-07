ولي العهد الأمير الحسين يصل إلى اليابان

الوكيل الإخباري - بدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، زيارة عمل لليابان.

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وزار سمو ولي العهد، الجناح الأردني في معرض أكسبو المقام في مدينة أوساكا.