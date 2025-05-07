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ولي العهد الأمير الحسين يصل إلى اليابان

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سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 07-05-2025 07:51 ص

الوكيل الإخباري - بدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، زيارة عمل لليابان.

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وزار سمو ولي العهد، الجناح الأردني في معرض أكسبو المقام في مدينة أوساكا.


ويلتقي سموه خلال الزيارة سمو الأمير أكيشينو ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو، وعددا من المسؤولين اليابانيين.

 
gnews

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