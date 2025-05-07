ولي العهد الأمير الحسين يصل إلى اليابان

وزار سمو ولي العهد، الجناح الأردني في معرض أكسبو المقام في مدينة أوساكا.
ويلتقي سموه خلال الزيارة سمو الأمير أكيشينو ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو، وعددا من المسؤولين اليابانيين.
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