الأربعاء 2025-05-28 11:05 م
 

ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 28-05-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-  بثت القناة الأولي والقناة الرياضية في التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، فيلما وثائقيا بعنوان "نشمي"، يسلط الضوء على جوانب رياضية من حياة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

اضافة اعلان


ويوثق الفيلم دور سمو ولي العهد في دعم ومتابعة الرياضات الجماعية والفردية في الأردن، ويغطي التجربة الشخصية لسموه في ممارسة الرياضة.


ويبرز الفيلم أثر تنشئة سموه في تشكيل شخصيته الرياضية، التي انعكست على علاقته بالرياضيين الأردنيين، واهتمامه بمتابعة تدريباتهم، وتواجده المستمر معهم في الملاعب.


ويركز الفيلم على انضباط سمو ولي العهد، واهتمامه بنمط حياة صحي، وقدرته على الموازنة بين العمل العام والخدمة العسكرية وممارسة الرياضة.


وتضمن الوثائقي مقابلات مع رياضيين أردنيين حاليين ومعتزلين حققوا إنجازات، فضلا عن شخصيات رياضية وطبية أشرفت على تدريب سمو ولي العهد وعلاجه من رياضية تعرض لها سابقا.


وتاليا رابط الفيلم الذي أنتجته القناة الرياضية الأردنية:
https://www.youtube.com/watch?v=qTGB-a4MuVM

 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يستقبل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك

أخبار محلية وزير الخارجية: دعم سوريا واستقرارها يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

اقتصاد محلي تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

مديرية الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1657 حادثاً خلال 24 ساعة

إدارة أمن الجسور

أخبار محلية تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

تعبيرية

أخبار محلية القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق في السوق السوداء

سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب

غزة

فلسطين مبعوث ترامب: انطباعات جيدة جدا عن مفاوضات الهدنة في غزة

ارشيفية

أخبار محلية حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار



 
 





الأكثر مشاهدة