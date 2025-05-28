ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب

ويوثق الفيلم دور سمو ولي العهد في دعم ومتابعة الرياضات الجماعية والفردية في الأردن، ويغطي التجربة الشخصية لسموه في ممارسة الرياضة.
ويبرز الفيلم أثر تنشئة سموه في تشكيل شخصيته الرياضية، التي انعكست على علاقته بالرياضيين الأردنيين، واهتمامه بمتابعة تدريباتهم، وتواجده المستمر معهم في الملاعب.
ويركز الفيلم على انضباط سمو ولي العهد، واهتمامه بنمط حياة صحي، وقدرته على الموازنة بين العمل العام والخدمة العسكرية وممارسة الرياضة.
وتضمن الوثائقي مقابلات مع رياضيين أردنيين حاليين ومعتزلين حققوا إنجازات، فضلا عن شخصيات رياضية وطبية أشرفت على تدريب سمو ولي العهد وعلاجه من رياضية تعرض لها سابقا.
وتاليا رابط الفيلم الذي أنتجته القناة الرياضية الأردنية:
https://www.youtube.com/watch?v=qTGB-a4MuVM
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