ولي العهد: التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

05:04 م

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الوكيل الإخباري- أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الأحد.