 
الأحد 2024-09-22 05:35 م
 
 

ولي العهد: التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

ولي العهد
ولي العهد
الأحد، 22-09-2024 05:04 م
الوكيل الإخباري-    أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الأحد.
 
gnews

أحدث الأخبار

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حملة توعوية في العقبة

أخبار محلية حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء : الحكومة ملتزمة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من الشعير

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد: التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

فعاليات اليوم الطبي المجاني

أخبار محلية 1020 مستفيدا من فعاليات اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في قصبة معان

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي: الجيش مستعد لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات



 


الأكثر مشاهدة