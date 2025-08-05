ولي العهد: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحسين جودة الخدمات الحكومية

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مشاريع المجلس لتطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وبحث استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم بالمدارس، وبرامج عمل المجلس وخططه.
وأشار سموه إلى أهمية افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في تجويد الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، وضرورة التوسّع في ربطه بالمزيد من المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكّد سمو ولي العهد أهمية التوسّع في إدارة البيانات في المؤسسات الحكومية، تمهيدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات ويُسهّل تقديمها للمواطنين.
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