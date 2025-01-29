ولي العهد: الشراكة الاستراتيجية خطوة للارتقاء بمستوى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي

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الوكيل الإخباري- قال سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، إنّ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة في بروكسل يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي. اضافة اعلان





وبين سموه في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام أنّ ذلك يعزز التعاون الاقتصادي والأمن والاستقرار في الإقليم.



ونشر سموه صورًا من توقيع الاتفاقية ولقاءات جلالة الملك في بروكسل



