ولي العهد: برفقة سيدنا

وعلق ولي العهد على الصورة بقوله: برفقة جلالة سيدنا اليوم في العقبة خلال افتتاح معرض معدات العمليات الخاصة، سوفكس 2024.
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