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ولي العهد: برفقة سيدنا

ولي العهد برفقة جلالة الملك
ولي العهد برفقة جلالة الملك
الثلاثاء، 03-09-2024 06:46 م
الوكيل الإخباري-   نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، صورة عبر موقع تبادل الصور انستغرام تجمعه بجلالة الملك عبدالله الثاني خلال رعاية معرض معدات العمليات الخاصة، سوفكس 2024.اضافة اعلان


وعلق ولي العهد على الصورة بقوله: برفقة جلالة سيدنا اليوم في العقبة خلال افتتاح معرض معدات العمليات الخاصة، سوفكس 2024.
 
gnews

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