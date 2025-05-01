ولي العهد بيوم العمال: "يعطيكم العافية"

ونشر سمو ولي العهد، عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة كُتب عليها: "يعطيكم العافية.. يوم العمال العالمي".
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