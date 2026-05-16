ولي العهد: جوهر منتدى تواصل هو التفكير بفرص الغد وابتكار أفكار تواكب التغيير

الوكيل الإخباري- قال سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، السبت، إنّ جوهر منتدى تواصل هو التفكير بفرص الغد، وابتكار أفكار تواكب التغيير.





وكتب ولي العهد، عبر منصة (إنستغرام) "جوهر منتدى تواصل هو التفكير بفرص الغد، وابتكار أفكار تواكب التغيير وتفتح آفاقا جديدة للشباب الأردني. شكرا لكل من حضر من مختلف محافظات المملكة وأسهم في إثراء هذا الحوار الوطني."



وشارك سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى "تواصل 2026"، حول أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات.



وأكد سموه، خلال مداخلة في جلسة بالمنتدى الذي تعقده مؤسسة ولي العهد تحت رعاية سموه، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية.



وانطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، اليوم، أعمال وفعاليات منتدى تواصل 2026، الذي يشتمل على جلسات متوازية تضم متحدثين من داخل الأردن.



ويُعد "تواصل" منتدى حواريا وطنيا تعقده مؤسسة ولي العهد سنويا، بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني.



ولا يقتصر دور ''تَواصُل'' على تحليل القضايا والتحديات المختلفة بمشاركة جهات رسمية وخاصة وأهلية، بل يتجاوز ذلك ليكون بمثابة مِنبر حيوي وقناة لأصوات الجمهور والشباب، حيث ترصد مؤسسة ولي العهد على مدار العام أهم وأبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، ويَتم التطرّق لها في منتدى ''تَواصُل'' من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزاً قوياً للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل.







