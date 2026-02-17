الأربعاء 2026-02-18 12:08 ص

ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني
 
الثلاثاء، 17-02-2026 11:03 م
الوكيل الإخباري-   هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ،ولي العهد، الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


ونشر سمو ولي العهد عبر خاصية الستوري في أنستغرام مقطع فيديو من منطقة وسط البلد في العاصمة عمان مرفق بصوت الآذان وتعليق : "رمضان مبارك.. كل عام وانتم بخير" .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الأسواق الكبرى

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

أخبار محلية ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بحلول شهر رمضان

جلالة الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة: اللهم بارك لنا في شهرك الفضيل

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بحلول شهر رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الشباب

أخبار محلية وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة