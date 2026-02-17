ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير

11:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764678 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ،ولي العهد، الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





ونشر سمو ولي العهد عبر خاصية الستوري في أنستغرام مقطع فيديو من منطقة وسط البلد في العاصمة عمان مرفق بصوت الآذان وتعليق : "رمضان مبارك.. كل عام وانتم بخير" .

تم نسخ الرابط





