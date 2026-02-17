ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير

ونشر سمو ولي العهد عبر خاصية الستوري في أنستغرام مقطع فيديو من منطقة وسط البلد في العاصمة عمان مرفق بصوت الآذان وتعليق : "رمضان مبارك.. كل عام وانتم بخير" .
