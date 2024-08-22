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ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن

ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة
ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة
الخميس، 22-08-2024 06:02 م
الوكيل الإخباري-  قال سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إنه سعد بلقاء مجموعة من خيرة طلبة الأردن، متمنيًا لهم التوفيق في قادم الأيام.اضافة اعلان


جاء ذلك في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أرفقه بصورتين من لقائه بأوائل الثانوية العامة للدورة الصيفية الأخيرة.
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