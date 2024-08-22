ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن

جاء ذلك في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أرفقه بصورتين من لقائه بأوائل الثانوية العامة للدورة الصيفية الأخيرة.
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