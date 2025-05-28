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ولي العهد في وثائقي “نشمي” عند التاسعة مساء

ولي العهد في وثائقي “نشمي” عند التاسعة مساء
ولي العهد في وثائقي “نشمي” عند التاسعة مساء
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري-    نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، صورة من كواليس تصوير الوثائقي “نشمي”، والذي يُعرض اليوم الساعة التاسعة مساءً على شاشتي القناة الأولى والقناة الرياضية في التلفزيون الأردني.

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ووصف سموه المشاركة في العمل بأنها “تجربة مميزة وحوار شيق”، معرباً عن شكره للقائمين على العمل.


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