ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا

وأضاف عبر انستغرام مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: "كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا".
وتابع: "لم نخسر شيئا بل كسبنا 11 قدوة لـ12 مليون أردني".
وتابع ولي العهد: "اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات والشواهد كثيرة".
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