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ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا

ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا
ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا
 
الأحد، 28-06-2026 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأحد، إن الأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية.

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وأضاف عبر انستغرام مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: "كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا".


وتابع: "لم نخسر شيئا بل كسبنا 11 قدوة لـ12 مليون أردني".


وتابع ولي العهد: "اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات والشواهد كثيرة".

 
 


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