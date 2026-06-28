ولي العهد: كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا

الوكيل الإخباري- قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأحد، إن الأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية.

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وأضاف عبر انستغرام مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: "كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا".



وتابع: "لم نخسر شيئا بل كسبنا 11 قدوة لـ12 مليون أردني".