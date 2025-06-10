ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

وقال سموه عبر إنستغرام "وراء كل إنجاز عظيم، أشخاص عملوا بجهد وإخلاص، وآمنوا بالحلم منذ اللحظة الأولى. كل الشكر والتقدير لعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة التي تكللت بهذا التأهل التاريخي للنشامى".
ويختتم المنتخب الوطني مشواره بمنافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره العراقي عند 9:15 مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي.
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