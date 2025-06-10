ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

الوكيل الإخباري- أكد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية الإنجاز المتحقق بتأهل النشامى لنهائيات كأس العالم.

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وقال سموه عبر إنستغرام "وراء كل إنجاز عظيم، أشخاص عملوا بجهد وإخلاص، وآمنوا بالحلم منذ اللحظة الأولى. كل الشكر والتقدير لعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة التي تكللت بهذا التأهل التاريخي للنشامى".