الثلاثاء 2025-06-10 04:32 م
 

ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين
صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين
 
الثلاثاء، 10-06-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   أكد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية الإنجاز المتحقق بتأهل النشامى لنهائيات كأس العالم.

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وقال سموه عبر إنستغرام "وراء كل إنجاز عظيم، أشخاص عملوا بجهد وإخلاص، وآمنوا بالحلم منذ اللحظة الأولى. كل الشكر والتقدير لعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة التي تكللت بهذا التأهل التاريخي للنشامى".


ويختتم المنتخب الوطني مشواره بمنافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره العراقي عند 9:15 مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي.

 
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