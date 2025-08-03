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ولي العهد : كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان - صورة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ابنته البكر سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، بعيد ميلادها الأول الذي يصادف اليوم الأحد.

ونشر سمو ولي العهد، عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، مجموعة من الرسومات التي رسمتها سمو الأميرة إيمان، كتب عليها، "يا رب احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نعمك علي وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان".

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