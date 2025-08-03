ولي العهد : كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان - صورة

ونشر سمو ولي العهد، عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، مجموعة من الرسومات التي رسمتها سمو الأميرة إيمان، كتب عليها، "يا رب احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نعمك علي وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان".
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