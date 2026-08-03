الإثنين 2026-08-03 11:37 ص

ولي العهد: كل عام وحبيبتي إيمان بخير

ولي العهد: كل عام وحبيبتي إيمان بخير
ولي العهد: كل عام وحبيبتي إيمان بخير
 
الإثنين، 03-08-2026 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد صورة لسمو الأميرة إيمان بنت الحسين بعيد ميلادها ، اضافة الى التهنئة التالية:‎ " أتمّت إيمان اليوم عامها الثاني! أسأل المولى عز وجل أن ينبتها نباتا حسنا ويمدها بثوب الصحة والعافية… كل عام وحبيبتي إيمان بخير " . اضافة اعلان
 
 


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