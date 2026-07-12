ولي العهد لفريق الانقاذ الأردني: حفظكم الله ذخراً وفخراً للأردن

وكتب ولي العهد عبر منصة "إنستغرام": "دامت سواعدكم معطاءة في ميادين الإنسانية، وحفظكم الله ذخرا وفخرا للأردن.. الحمد لله على سلامتكم".
وعاد الفريق إلى أرض الوطن على متن طائرة نقل عسكرية من طراز (C-17) تابعة لسلاح الجو الأميري القطري؛ بعد إنجاز مهمته الإنسانية في فنزويلا، والتي نُفذت بتوجيهات ملكية سامية، للمساهمة في الاستجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها.
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