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ولي العهد لفريق الانقاذ الأردني: حفظكم الله ذخراً وفخراً للأردن

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جانب من عودة فريق الإنقاذ الأردني
 
الأحد، 12-07-2026 04:19 م

الوكيل الإخباري- أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، بجهود فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد عودة الفريق إلى أرض الوطن وإنجاز مهمته الإنسانية في فنزويلا.

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وكتب ولي العهد عبر منصة "إنستغرام": "دامت سواعدكم معطاءة في ميادين الإنسانية، وحفظكم الله ذخرا وفخرا للأردن.. الحمد لله على سلامتكم".


وعاد الفريق إلى أرض الوطن على متن طائرة نقل عسكرية من طراز (C-17) تابعة لسلاح الجو الأميري القطري؛ بعد إنجاز مهمته الإنسانية في فنزويلا، والتي نُفذت بتوجيهات ملكية سامية، للمساهمة في الاستجابة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها.

 
 


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