ولي العهد لفريق الانقاذ الأردني: حفظكم الله ذخراً وفخراً للأردن

الوكيل الإخباري- أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، بجهود فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بعد عودة الفريق إلى أرض الوطن وإنجاز مهمته الإنسانية في فنزويلا.

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وكتب ولي العهد عبر منصة "إنستغرام": "دامت سواعدكم معطاءة في ميادين الإنسانية، وحفظكم الله ذخرا وفخرا للأردن.. الحمد لله على سلامتكم".