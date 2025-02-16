ولي العهد للأميرة إيمان: جعلها الله من الصالحات ولابنتي أختاً وسنداً - صور

وكتب سموه عبر صفحته في انتسقرام، الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً .
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