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ولي العهد للأميرة إيمان: جعلها الله من الصالحات ولابنتي أختاً وسنداً - صور

ولي العهد للأميرة إيمان: جعلها الله من الصالحات ولابنتي أختاً وسنداً
ولي العهد للأميرة إيمان: جعلها الله من الصالحات ولابنتي أختاً وسنداً
الأحد، 16-02-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري-   نشر سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، صورًا من المناسبة العائلية بولادة أمينة ابنة سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله، وزوجها السيد جميل.

وكتب سموه عبر صفحته في انتسقرام، الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً .

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