ولي العهد للأميرة إيمان: جعلها الله من الصالحات ولابنتي أختاً وسنداً - صور

الوكيل الإخباري- نشر سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، صورًا من المناسبة العائلية بولادة أمينة ابنة سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله، وزوجها السيد جميل.



وكتب سموه عبر صفحته في انتسقرام، الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً .

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