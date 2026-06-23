ولي العهد للاعبي المنتخب: نحبكم ونقدّر مجهودكم.. ما قصرتوا يا النشامى

الوكيل الإخباري- وجّه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رسالة دعم وتقدير إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، عقب مباراتهم أمام المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026.

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