ولي العهد للاعبي المنتخب: نحبكم ونقدّر مجهودكم.. ما قصرتوا يا النشامى

وقال سموه عبر حسابه في إنستغرام: "نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين.. ما قصرتوا يا النشامى.. ومبارك للمنتخب الجزائري الشقيق."
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