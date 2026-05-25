ولي العهد للنشامى: استمروا وما تهابوا.. إحنا معكم وكل الأردن وراكم

الإثنين، 25-05-2026 10:03 م

الوكيل الإخباري-   قال سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، خلال احتفال عيد الاستقلال الثمانين، إن المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" أكثر من مجرد فريق كرة قدم، لأن "شخصية لاعبي المنتخب تشبه الأردنيين؛ عنيدين وطموحين ومتماسكين، وأصبحوا قدوة للجميع بأخلاقهم وأدبهم ورصانتهم".

وأضاف سموه، في كلمة تحفيزية في احتفال الأردن بعيد الاستقلال الـ 80، الاثنين، أن شباب المنتخب "مثال للإرادة، والأخوة تجمعهم، وهم على قلب رجل واحد"، وشراستهم في الملعب، "جعلتهم نشامى اسم على مسمى".


وقال مخاطبا لاعبي المنتخب: "حيّرتوا المحللين فيكم، استمروا وما تهابوا، إحنا معكم وكل الأردن وراكم".


وأكد ولي العهد أن "النشامى هم قصة بلد طموح، قادرين على كسر كل التوقعات وتحقيق أفضل النتائج مهما كانت الظروف".


وقال سموه: "اليوم ونحن على أعتاب كأس العالم، فإني متأكد إنهم سوف يقاتلون لآخر نفس ويقدمون الأردن بأفضل صورة".

 
 


