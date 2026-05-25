ولي العهد للنشامى: استمروا وما تهابوا.. إحنا معكم وكل الأردن وراكم

وأضاف سموه، في كلمة تحفيزية في احتفال الأردن بعيد الاستقلال الـ 80، الاثنين، أن شباب المنتخب "مثال للإرادة، والأخوة تجمعهم، وهم على قلب رجل واحد"، وشراستهم في الملعب، "جعلتهم نشامى اسم على مسمى".
وقال مخاطبا لاعبي المنتخب: "حيّرتوا المحللين فيكم، استمروا وما تهابوا، إحنا معكم وكل الأردن وراكم".
وأكد ولي العهد أن "النشامى هم قصة بلد طموح، قادرين على كسر كل التوقعات وتحقيق أفضل النتائج مهما كانت الظروف".
وقال سموه: "اليوم ونحن على أعتاب كأس العالم، فإني متأكد إنهم سوف يقاتلون لآخر نفس ويقدمون الأردن بأفضل صورة".
