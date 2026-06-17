ولي العهد للنشامى: تذكروا إنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص

وكتب سموه عبر حسابه على "إنستغرام": "لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في بطولة كأس العالم… أمتعتمونا بهذا الأداء البطولي والمشرف… تذكروا إنها فقط البداية… والقادم يحمل الكثير من الفرص".
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