ولي العهد للنشامى: تذكروا إنها فقط البداية والقادم يحمل الكثير من الفرص

الوكيل الإخباري- قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إن أداء المنتخب الوطني في مباراته بكأس العالم لم يعكس أنه يخوض مشاركته الأولى في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون.

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