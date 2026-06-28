ولي العهد للنشامى: كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات

وأضاف سموه، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام" مساء الأحد: "كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية".
ولي العهد، قال صباح الأحد، مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: "كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا".
وتابع: "لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة لـ12 مليون أردني".
وقال ولي العهد: "اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات والشواهد كثيرة".
وفاز منتخب الأرجنتين على المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، وذلك في ختام منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، ليؤكد صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة ويتأهل إلى دور الـ32.
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