ولي العهد للنشامى: كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على ثقته بالمنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك عقب اختتام مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.

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وأضاف سموه، في منشور عبر حسابه على "إنستغرام" مساء الأحد: "كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية".



ولي العهد، قال صباح الأحد، مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: "كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم لنا".



وتابع: "لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة لـ12 مليون أردني".



وقال ولي العهد: "اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات والشواهد كثيرة".