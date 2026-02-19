ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة

وكتب ولي العهد في منشوره، "مع رجوة اليوم خلال الإفطار مع العائلة .. كل عام وأنتم بخير"
