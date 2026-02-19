الأحد 2026-02-22 12:24 ص

ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة
 
الخميس، 19-02-2026 11:48 م
الوكيل الإخباري-    نشر سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، صورة جديدة  تجمعه بسمو الأميرة رجوة الحسين.اضافة اعلان


وكتب ولي العهد في منشوره، "مع رجوة اليوم خلال الإفطار مع العائلة .. كل عام وأنتم بخير"
 
 


