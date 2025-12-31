ولي العهد: مني ومن رجوة وصغيرتنا إيمان كل عام وأنتم بخير

04:20 م

الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، بالعام الجديد. اضافة اعلان





ونشر ولي العهد صورة عبر انستغرام تجمعه بالأميرة رجوة الحسين، وابنتهما الأميرة إيمان، معلقا عليها: ‎مني ومن رجوة وصغيرتنا إيمان، أمنياتنا لكم بعام جديد ملؤه الخير والسلام، وكل عام وأنتم بخير.

