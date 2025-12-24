ولي العهد: من الأردن أرض السلام والتاريخ نتمنى لكم أعيادًا مليئة بالمحبة والطمأنينة

09:26 م

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تهنئة للمسيحيين عبر انستغرام بعيد الميلاد المجيد جاء فيها: اضافة اعلان





من الأردن أرض السلام والتاريخ نتمنى لكم أعيادًا مليئة بالمحبة والطمأنينة.









