ولي العهد: من الأردن أرض السلام والتاريخ نتمنى لكم أعيادًا مليئة بالمحبة والطمأنينة

الأربعاء 2025-12-24 10:38 م

الأربعاء، 24-12-2025 09:26 م
الوكيل الإخباري-  نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تهنئة للمسيحيين عبر انستغرام بعيد الميلاد المجيد جاء فيها:اضافة اعلان


من الأردن أرض السلام والتاريخ نتمنى لكم أعيادًا مليئة بالمحبة والطمأنينة.
 
 


