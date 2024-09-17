ولي العهد: من جرش الحبيبة مع سيدنا

وكتب سموه على صورتين جمعتمها بجلالته "من جرش الحبيبة اليوم مع جلالة سيدنا" .
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي/١
-
بالتزامن مع الزيارة الملكية.. افتتاح مبنى قصر عدل "جرش"
-
الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في جرش- أسماء
-
الملك من جرش: الاردن جاهز للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته
-
الأمن العام يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
872 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم
-
الملك يبدأ زيارة جرش بافتتاح مركز إقليمي للصيانة
-
الملك والسيسي: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة