ولي العهد: من جرش الحبيبة مع سيدنا

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورتان له برفقة جلالة الملك خلال زيارته إلى محافظة جرش.



وكتب سموه على صورتين جمعتمها بجلالته "من جرش الحبيبة اليوم مع جلالة سيدنا" .

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