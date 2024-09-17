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ولي العهد: من جرش الحبيبة مع سيدنا

ولي العهد برفقة جلالة الملك
ولي العهد برفقة جلالة الملك
الثلاثاء، 17-09-2024 05:34 م

الوكيل الإخباري-    نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورتان له برفقة جلالة الملك خلال زيارته إلى محافظة جرش.

وكتب سموه على صورتين جمعتمها بجلالته "من جرش الحبيبة اليوم مع جلالة سيدنا" .

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