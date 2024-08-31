ولي العهد مهنئا الملكة: غرستي فينا كل جميل

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الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، جلالة الملكة رانيا العبدالله في عيد ميلادها والذي يصادف اليوم السبت. اضافة اعلان





ونشر ولي العهد صورة للملكة برفقة حفيدتها الأولى الأميرة ايمان بنت الحسين، عبر حساب سموه في انستغرام، معلقا عليها: غرستي فينا كل ما هو جميل.. كل عام وأنتِ نوارة البيت.



