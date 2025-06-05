الخميس 2025-06-05 02:02 م
 

ولي العهد مهنئا بالعيد: عيدكم مبارك

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد
ولي العهد
 
الخميس، 05-06-2025 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   هنأ ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني بعيد الاضحى المبارك.اضافة اعلان


ونشر ولي العهد صورة عبر انستغرام بمناسبة قرب حلول العيد معلقا عليها: عيدكم مبارك..
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مدرسة حوشا تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي

ل

أخبار محلية زراعة البادية: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في مدرسة أبدر الثانوية

أرشيفية لجندي في الجيش الأوكراني

عربي ودولي روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا

اا

طب وصحة بمناسبة عيد الأضحى.. الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري

ا

عربي ودولي خبير: زيلينسكي أصيب بالذعر ويعيش أياما صعبة

المنتخب الوطني

أخبار محلية المفرق الكبرى تجهز شاشات لعرض مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني

جبل عرفات في مكة المكرمة

أخبار محلية وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات



 
 





الأكثر مشاهدة