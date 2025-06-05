ولي العهد مهنئا بالعيد: عيدكم مبارك

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الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني بعيد الاضحى المبارك. اضافة اعلان





ونشر ولي العهد صورة عبر انستغرام بمناسبة قرب حلول العيد معلقا عليها: عيدكم مبارك..