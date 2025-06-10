ولي العهد مهنئا بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى: ونمضي بالعز والفخر

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

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وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الاثنين: "ونمضي بالعز والفخر".