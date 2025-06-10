ولي العهد مهنئا بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى: ونمضي بالعز والفخر

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الاثنين: "ونمضي بالعز والفخر".
ويحتفل الأردنيون في العاشر من حزيران من كل عام، ومعهم أبناء القوات المسلحة الشجعان، بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.
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