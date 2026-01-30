ولي العهد مهنئا بعيد ميلاد الملك: "كل عام وسيدنا بألف خير"

ونشر ولي العهد مقطع فيديو لجلالته عبر حسابه على "انستغرام" أرفقه بتعليق: "كل عام وسيدنا بألف خير".
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الرابع والستين
-
رئيس الوزراء: كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بخير
-
الملكة رانيا تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ64
-
بلدية مؤاب تحتفل بيوم الشجرة العالمي
-
عطاء لتوريد 300 حاوية نفايات جديدة لتطوير منظومة النظافة وسط إربد
-
تخريج عدد من الدورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص