ولي العهد مهنئا بعيد ميلاد الملك: "كل عام وسيدنا بألف خير"

11:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762744 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين. اضافة اعلان





ونشر ولي العهد مقطع فيديو لجلالته عبر حسابه على "انستغرام" أرفقه بتعليق: "كل عام وسيدنا بألف خير".

تم نسخ الرابط





