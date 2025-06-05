الخميس 2025-06-05 11:07 م
 

ولي العهد: نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية

ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بين الجماهير الأردنية لمؤازرة منتخب النشامى في مباراته أمام نظيره العماني
ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بين الجماهير الأردنية لمؤازرة منتخب النشامى في مباراته أمام نظيره العماني
 
الخميس، 05-06-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري-   شكر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سلطنة عُمان بعد الفوز اللافت للمنتخب الوطني على مضيفه العماني بـ3 نظيفة الخميس، في مسقط في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2026.اضافة اعلان


ونشر ولي العهد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "شكرا للأشقاء في سلطنة عمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى الروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المباراة حظا أوفر في قادم الاستحقاقات، وكل التوفيق دوما"
 
gnews

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