ولي العهد: نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية

ونشر ولي العهد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "شكرا للأشقاء في سلطنة عمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى الروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المباراة حظا أوفر في قادم الاستحقاقات، وكل التوفيق دوما"
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