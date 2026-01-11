ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان "ناشرون"

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الأحد، شركة جبل عمان ناشرون المتخصصة بالنشر وتطوير المحتوى المعرفي وتطوير تقنيات تعليمية وحلول قرائية.

وعبر سموهما خلال الزيارة عن تقديرهما لدور الشركة في نشر المعرفة وتطوير المحتوى العربي، وتركيزها على مجالات مهمة كالتكنولوجيا والسياحة وريادة الأعمال والصحة النفسية.