الأحد 2026-01-11 09:23 م

ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون

ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان "ناشرون"
ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان "ناشرون"
 
الأحد، 11-01-2026 08:26 م

الوكيل الإخباري-   زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، الأحد، شركة جبل عمان ناشرون المتخصصة بالنشر وتطوير المحتوى المعرفي وتطوير تقنيات تعليمية وحلول قرائية.

اضافة اعلان


وعبر سموهما خلال الزيارة عن تقديرهما لدور الشركة في نشر المعرفة وتطوير المحتوى العربي، وتركيزها على مجالات مهمة كالتكنولوجيا والسياحة وريادة الأعمال والصحة النفسية.


وتحدث المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة سنان صويص عن مجالات عمل الشركة وأبرز المشاريع التي تشرف على تنفيذها داخل المملكة وخارجها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تنويه هام من مديرية الأمن العام

أخبار محلية البحث الجنائي يلقي القبض على سارق ظهر في فيديو بمنطقة رأس العين

الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025

أخبار الشركات الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وضمن أفضل خمس شركات طيران عالميًا

ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان "ناشرون"

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران

"الفوسفات" و"البوتاس" تطلقان مبادرة بقيمة 10 ملايين دينار دعما للجهود الحكومية

أخبار الشركات "الفوسفات" و"البوتاس" تطلقان مبادرة بقيمة 10 ملايين دينار دعما للجهود الحكومية

ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد

أخبار محلية ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات



 






الأكثر مشاهدة