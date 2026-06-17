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ولي العهد والأميرة رجوة والأمير هاشم يؤازرون النشامى في الظهور المونديالي الأول

ولي العهد والأميرة رجوة والأمير هاشم يؤازرون النشامى في الظهور المونديالي الأول
ولي العهد والأميرة رجوة والأمير هاشم يؤازرون النشامى في الظهور المونديالي الأول
 
الأربعاء، 17-06-2026 06:45 ص
الوكيل الإخباري-   وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأربعاء، إلى ملعب ليفاي لمساندة المنتخب الوطني الأردني "النشامى" خلال مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم 2026.اضافة اعلان


ويأتي حضور أصحاب السمو الملكي دعماً للمنتخب الوطني ومؤازرةً للاعبين في الاستحقاق المونديالي التاريخي الأول أمام النمسا.

ويخوض منتخب النشامى، عند الساعة السابعة صباحاً، مواجهته التاريخية الأولى، التي تأتي في افتتاح مشواره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، تليها مباراتان تجمعانه بالمنتخب الجزائري، ثم المنتخب الأرجنتيني.

وسيظهر النشامى باللون الأبيض، فيما يرتدي المنتخب النمساوي اللونين الأحمر والأسود.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة نظيره النمساوي، في أول مباراة للمنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وضمت التشكيلة الأساسية كلاً من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وإحسان حداد، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، ومحمد أبو النادي، ومهند أبو طه، ونزار الرشدان، ونور الروابدة، وموسى التعمري، وعودة الفاخوري، وعلي علوان.

كما تواجد على مقاعد البدلاء اللاعبون: عبدالله الفاخوري، ونور بني عطية، وسعد الروسان، وسليم عبيد، وحسام أبو الذهب، ومحمد أبو غوش، ومحمد أبو حشيش، وأنس بدوي، ورجائي عايد، وعامر جاموس، ومحمد الداوود، وإبراهيم سعادة، ومحمود مرضي، وعلي عزايزة، ومحمد أبو زريق.
 
 


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