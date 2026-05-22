ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانيا

وأشار سمو ولي العهد إلى تميز التجربة الألمانية في التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين المركز والمؤسسات الأردنية.
ولفت سموه إلى أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من التبادل المعرفي بين البلدين في تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية كالناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية، والتي تتطلب كوادر مؤهلة وماهرة.
واستمع سموهما، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، إلى إيجاز حول المركز وأبرز برامج التدريب المهني التي يتيحها، بما فيها تكنولوجيا الروبوتيكس، والأتمتة، والرقمنة.
وجال سموهما في مرافق المركز، الذي يضم خطوط إنتاج صناعية تتيح للمتدربين محاكاة عمليات الإنتاج واكتساب مهارات تقنية متقدمة.
واطلع سمو ولي العهد والأميرة رجوة، خلال الجولة، على عدد من المشاغل في المركز، واستمعا إلى تجارب الطلبة في التعليم والتدريب التقني والمهني.
ورافق سموهما في الزيارة، مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري.
