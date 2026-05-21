ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات المنطقة

وأكد سموه، خلال اللقاء، متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة، مشيدا بدعم ألمانيا للمملكة في مجالات عديدة كالتعليم التقني، ومشروع الناقل الوطني للمياه، واستضافة اللاجئين.
وتناول اللقاء جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية.
ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
