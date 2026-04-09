الخميس 2026-04-09 11:07 م

ولي العهد يؤكد أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية

الخميس، 09-04-2026 06:31 م

الوكيل الإخباري-   زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتقى الفريق المطور لتطبيق سند.

وأكد سموه، خلال الزيارة، أهمية البناء على ما حققه التطبيق للتوسع بالخدمات الحكومية التي يتيحها، بما يسهم بتسهيل الإجراءات على المواطنين.


وأشار سمو ولي العهد إلى أن التطبيق يشكل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي في الأردن، لما له من دور مباشر في تبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطويره والاستفادة من التغذية الراجعة للمواطنين.


ووجه سموه إلى التنسيق بين المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات عبر التطبيق من أجل معالجة أية ملاحظات على الخدمات الإلكترونية.


واستمع سموه إلى شرح قدمه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وعدد من العاملين على التطبيق، حول التحديثات الأخيرة على التطبيق، والخطط المستقبلية لتطويره والتي تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الخدمات الحكومية التي يتيحها، وزيادة المعاملات المنجزة من خلاله.


وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند نحو 2.5 مليون هوية رقمية.

 
 


