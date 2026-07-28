الثلاثاء 2026-07-28 06:13 م

ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 28-07-2026 06:06 م

الوكيل الإخباري- التقى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو.

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وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، مجمل المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا في المجالات الدفاعية.


وأكد سمو ولي العهد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.


ونبه سموه إلى خطورة التطورات في الضفة الغربية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الدائر هناك.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الفرنسي لدى الأردن فرانك جيليه.

 
 


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