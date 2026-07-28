ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

الوكيل الإخباري- التقى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو.

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وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، مجمل المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا في المجالات الدفاعية.



وأكد سمو ولي العهد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.



ونبه سموه إلى خطورة التطورات في الضفة الغربية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الدائر هناك.