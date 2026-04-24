ولي العهد يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الجمعة، في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بتنظيم من الاتحاد الأوروبي بمشاركة قادة دول أوروبية وممثلي عدد من الدول الشريكة، أبرز المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون من أجل التصدي للتحديات المشتركة واستعادة الاستقرار.



وأعرب سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، عن أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي خلال هذا العام.



وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد سموه أن أي اتفاق للتهدئة يجب أن يعالج جميع أسباب التوترات ويضمن وقف العدوان وتحقيق الأمن في الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي.



وبخصوص التطورات في لبنان، أكد سمو ولي العهد دعم الأردن التام لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدا استمرار المملكة بتقديم الدعم للجيش اللبناني.



وتحدث سموه عن العلاقات بين الأردن وسوريا، لافتا إلى أن البلدين يعملان بفاعلية لبناء مستقبل من التعاون، داعيا الشركاء الأوروبيين لمواصلة دعم هذه الجهود.

ولفت سمو ولي العهد إلى أن مستجدات المنطقة يجب ألا تصرف نظر العالم عن معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا أن ضم الأراضي تهديد كبير سيقضي على آفاق السلام.



وأشار سموه إلى خطورة استمرار التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، كما نبه إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل غزة، مبينا ضرورة ضمان الالتزام بتطبيق الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في القطاع.