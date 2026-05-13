ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة ازدحامات المرور

وبين سموه، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس، ضرورة التكامل بين جميع المؤسسات المعنية لإنجاز هذه المشاريع، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والجامعات في هذا المجال.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية تنفيذ المشاريع وفق مدد زمنية محددة، وأن يلمس المواطنون أثرها بشكل مباشر في الإسهام بالتقليل من الازدحامات المرورية.
واستمع سموه إلى إيجاز قدمه أعضاء اللجنة الفرعية للمرور، حول استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة المرورية والحد من الازدحامات، وأبرز المشاريع المرورية الذكية التي ستنفذ مستقبلا.
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، وزير النقل نضال القطامين، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، يوسف الشواربة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين، وخبراء من القطاع الخاص.
