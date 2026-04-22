الأربعاء 2026-04-22 11:47 م

ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية

ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية
ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية
 
الأربعاء، 22-04-2026 10:40 م

الوكيل الإخباري-   شارك سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، ناشطين متخصصين في السياحة البيئية والداخلية، في مسير طبيعي بمحمية غابات اليرموك للمحيط الحيوي في محافظة إربد.

وأكد سموه أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية، لافتا إلى دور الناشطين في إبراز المواقع الطبيعية والسياحية الأردنية، وضرورة حفاظ المواطنين عليها وعلى نظافتها.
واستمع سمو ولي العهد إلى تجارب المشاركين في مجالات التوعية والحفاظ على البيئة، والاستكشاف، والمغامرة، وإعداد المحتوى التراثي.


واطلع سموه، خلال الزيارة، على جانب من التنوع الحيوي في المحمية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والتي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا، وتعد موطنا لأكثر من 546 نوعا نباتيا.


وتضم المحمية مسارات للمشي ونزلا بيئية ضمن تضاريسها الجبلية، وتعد ممرا مهما للطيور المهاجرة، وتضم عشرات الأنواع من الحيوانات.

 
 


