ولي العهد يؤكد أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية

وأكد سموه أهمية تطوير السياحة البيئية ودورها في تمكين المجتمعات المحلية، لافتا إلى دور الناشطين في إبراز المواقع الطبيعية والسياحية الأردنية، وضرورة حفاظ المواطنين عليها وعلى نظافتها.
واستمع سمو ولي العهد إلى تجارب المشاركين في مجالات التوعية والحفاظ على البيئة، والاستكشاف، والمغامرة، وإعداد المحتوى التراثي.
واطلع سموه، خلال الزيارة، على جانب من التنوع الحيوي في المحمية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والتي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا، وتعد موطنا لأكثر من 546 نوعا نباتيا.
وتضم المحمية مسارات للمشي ونزلا بيئية ضمن تضاريسها الجبلية، وتعد ممرا مهما للطيور المهاجرة، وتضم عشرات الأنواع من الحيوانات.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس
-
الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا
-
ورشة في الكورة حول المشاركة بانتخابات الإدارة المحلية
-
بحث تطوير التعليم بمدارس مخيمات الأزرق
-
مدير تربية قصبة اربد يفتتح معرض الوسائل التعليمية
-
"الطاقة الذرية" تنظم معرضا وطنيا للعلوم النووية
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يبحث تطوير نظام الأرشفة الإلكتروني
-
وزير التربية يعرض ملامح خطة استراتيجية لتطوير قطاع التعليم