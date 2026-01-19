ولي العهد يؤكد أهمية تطوير مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وثمن سمو ولي العهد، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان رئيس المجلس، جهود أعضاء المجلس خلال العام الأول منذ تأسيسه.
وجرى استعراض المبادرات التي نفذها المجلس خلال العام الماضي، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، وتجويد الخدمات للمواطنين، إضافة إلى الخطط المستقبلية للمجلس وأثرها المنشود.
وشدد سموه على أهمية دور القطاع الخاص في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بها، لمواكبة التطورات العالمية وتحسين الميزات التنافسية للاقتصاد المحلي.
وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية تطوير مبادرات المجلس وتوسيعها، انسجاما مع التغذية الراجعة من متلقي الخدمات، والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تخدم المواطنين.
