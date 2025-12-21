الأحد 2025-12-21 07:19 م

ولي العهد يؤكد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة

جانب من الاجتماع
الأحد، 21-12-2025 05:21 م

الوكيل الإخباري- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، اجتماعا للجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في وزارة البيئة بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، المحاور والخطط التي وضعتها اللجنة للبرنامج التنفيذي الذي أطلقته الحكومة مؤخرا.


وأكد سمو ولي العهد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة.

 

ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة.


وشدد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تساهم في نجاح البرنامج الذي يتطلب جهودا جماعية.


وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مبينا أن هذا البرنامج ليس حملة مؤقتة، بل برنامج عمل مستمر يستند إلى تنفيذ حملات نظافة وبرامج توعية وإجراءات حازمة لتطبيق القانون على المخالفين.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بتنفيذ هذا البرنامج الأسبوع الماضي، تم خلاله تحديد الأدوار وما هو مطلوب من كل جهة بشكل واضح، مشيرا إلى أن الحملة ستركز على المدارس والجامعات والمساجد، إضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة على المخالفين.


وقدم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان شرحا حول البرنامج التنفيذي، تضمن أهداف البرنامج وأثره المنشود، ومخرجاته الرئيسية وفق إطار زمني، وأدوار الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

 
 


